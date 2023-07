XV de France : Gaël Fickou lance déjà la Coupe du monde

Axel Cornic

Leader du XV de France avec Antoine Dupont depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2019, Gaël Fickou est devenu un titulaire indiscutable du XV de France. Le trois-quart centre du Racing 92 a déjà la Coupe du monde dans un coin de la tête et dévoile les coulisses du début d'une préparation qu’on dit monstrueuse du côté de Monaco.

Le 8 septembre prochain, la Coupe du monde ouvrira ses portes avec un match de gala entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Mais le chemin est encore long, puisque la préparation ne fait que commencer, avec un stage à Monaco qui semble être infernal.

XV de France : La nouvelle équipe d'Haouas réagit au scandale https://t.co/WAO4XWa4W1 pic.twitter.com/p3EaDy2KZ7 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« On a notre objectif à la fin donc ça nous booste tous les jours »

C’est en tout cas ce qu’ont confié quelques joueurs de l’équipe de France, comme Grégory Alldritt ou encore Emilien Gailleton... et ce n’est pas Gaël Fickou qui dira le contraire. « C'est toujours dur, ce n'est pas la partie la plus plaisante dans notre compétition et dans le rugby » a expliqué le trois-quart centre tricolore, lors d’un long entretien accordé à RMC Sport . « On doit passer par là pour être prêts physiquement et rugbystiquement, donc on n'a pas le choix. On a notre objectif à la fin donc ça nous booste tous les jours ».

« Tout le monde attend beaucoup de nous donc on se doit de bien se préparer »

« Forcément on sait que c’est un moment précis, une Coupe du monde en France. Tout le monde attend beaucoup de nous donc on se doit de bien se préparer » a poursuivi Fickou, qui sera sans aucun doute l’une des armes les plus importantes du XV de France lors de cette Coupe du monde. « Après forcément, ça laisse des traces physiquement, ce n'est jamais simple. Mais en tout cas, on bosse bien et on est sur la bonne voie ».

« Beaucoup d’amitiés et de liens se sont créés dans cette équipe »