Le XV de France prépare du lourd, le clan Fabien Galthié annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A deux mois du début de la Coupe du monde de rugby, le XV de France a lancé sa préparation en entamant son premier stage de préparation du côté de Monaco. Les 42 joueurs pré-convoqués sont entrés dans le vif du sujet avec un staff plutôt convaincu par ces premiers jours. Thibault Giroud, le directeur de la performance des Bleus, a livré son analyse.

La route vers la Coupe du monde de rugby est lancée pour le XV de France. A deux mois du coup d’envoi de la compétition qui aura lieu dans l’Hexagone (8 septembre – 28 octobre), les 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer l’événement se sont retrouvés à Monaco le dimanche 2 juillet afin d'entamer leur premier stage. Un premier rendez-vous important pour optimiser l'état de forme des joueurs en vue des quatre tests-matchs du mois d'août et évidemment du match d’ouverture du Mondial contre les All Blacks le 8 septembre. Thibault Giroud s’est prononcé sur ce qui attendaient les Bleus.

XV de France : Une bombe est lâchée sur Dupont https://t.co/OiGgbMyn1t pic.twitter.com/brFZpyzIeI — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« On a programmé ce premier bloc sur des choses très spécifiques »

« C’est un bloc de quatre semaines, deux ici à Monaco puis une en autonomie chez eux et enfin une autre au CNR à Marcoussis avant de commencer un autre bloc pour le début des matchs amicaux , a indiqué le directeur de la performance du XV de France, relayé par Blog-RCT. On a programmé ce premier bloc sur des choses très spécifiques, a expliqué ce mardi le directeur de la performance du XV de France. Encore une fois, le choix d’avoir laissé les joueurs sortir de la saison de Top 14 avec le minimum de temps légal, cela joue. On le voit depuis deux jours, même pour des joueurs qui ont été finalistes, qu’ils reviennent déjà très vite dans la danse. »



C’est notamment le cas d’Antoine Dupont ou encore Romain Ntamack, vainqueurs du bouclier de Brennus le 17 juin dernier avec le Stade Toulousain. « Deux semaines off, oui cela parait très peu mais cela leur quand même permis de reprendre de la fraîcheur sans avoir une déperdition de qualité. Nous, cela nous permet de pouvoir repartir avec des intensités très importantes, a enchaîné le responsable de la préparation physique des Bleus. Contrairement à 2019, le maître mot de cette préparation c’est qu’on l’a préparée depuis quatre ans. On n’arrive pas ici en jetant une pièce. C’est quelque chose qui a été pensé et réfléchi depuis quatre saisons et demie. C’est quelque chose qui est dans la durée et cela nous permet d’être directement dans le spécifique et de ne pas repasser par la base. Cela fait aussi partie de l‘évolution du rugby depuis quatre ans », poursuit Thibault Giroud.

« Aujourd'hui, on est sur le même point de départ que les plus grands »