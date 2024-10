Mercato : De Zerbi va éviter un gros transfert à l’OM !

Arnaud De Kanel

Avec la blessure de Valentin Carboni, Roberto De Zerbi se retrouve dans l'impasse au poste de numéro 10. L'entraineur italien n'est pas un grand fan d'Amine Harit et la logique aurait été qu'il réclame un gros transfert à ses dirigeants pour pallier à la blessure de l'Argentin. Mais il n'en sera rien puisque le coach de l'OM a trouvé des alternatives avec son effectif actuel.

Roberto De Zerbi se retrouve dans une situation délicate. L’entraîneur de l'OM misait gros sur Valentin Carboni cette saison, mais le milieu offensif a été victime d’une lourde blessure en sélection. Un contretemps majeur, car le joueur ne pourra plus refouler les terrains d’ici la fin de l’exercice. Avec cette absence prolongée, De Zerbi va devoir revoir ses plans et bricoler une nouvelle formule pour compenser la perte de l’international. Trouver un remplaçant capable d’apporter autant de créativité et d’impact offensif s’annonce comme un véritable casse-tête pour le coach marseillais. Et alors qu'il aurait pu faire le choix de la simplicité en réclament simplement la venue d'un nouveau joueur par le biais d'un transfert onéreux, il a finalement choisi de faire avec le matériel à sa disposition.

Rabiot en 10 ?

Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur italien envisagerait un repositionnement tactique d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain pourrait ainsi être propulsé plus haut sur le terrain, occupant le rôle de numéro dix pour pallier l’absence de Valentin Carboni, récemment touché par une blessure. Une solution qui offrirait à Rabiot davantage de liberté offensive et permettrait de réorganiser l'entrejeu. Mais il existe trois autres options.

Harit, Henrique et Greenwood postulent

Dans le petit monde de l'OM, les spéculations vont bon train autour de l’identité du remplaçant de Valentin Carboni. Selon RMC Sport, Adrien Rabiot ne figurerait pas en tête de liste dans les plans de Roberto De Zerbi. Le technicien italien explore plusieurs pistes et garde un œil attentif sur différentes options. Si les profils de Luis Henrique et de Mason Greenwood restent envisageable, la priorité actuelle semble se tourner vers Amine Harit, qui tiendrait la corde pour s'imposer dans ce rôle clé.