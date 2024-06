Mercato : De Zerbi explique sa signature à l'OM !

Axel Cornic

Libéré du contrat qui le liait à Brighton, Roberto De Zerbi a officiellement signé en faveur de l’Olympique de Marseille, ce samedi. Un pas important fait vers la nouvelle saison, avec plusieurs recrues qui devraient d’ailleurs suivre dans les prochains jours.

Certains commençaient à avoir des doutes, mais tout est finalement bouclé. Après avoir tenté le coup avec Paulo Fonseca ou encore Sérgio Conceição comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, l’OM s’est tourné vers Roberto De Zerbi. Et ça a marché, puisque l’Italien a signé ce samedi un contrat de trois ans en faveur du club marseillais.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien Plus d’infos 👉 https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

« J’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club »

Sur le site officiel du club phocéen, le technicien italien de 45 ans s’est dit très content d’affronter cette nouvelle étape dans sa carrière d’entraineur. « Je suis très heureux de m’engager avec l'Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club » a expliqué Roberto De Zerbi, qui après deux saisons en Angleterre avec Brighton, qui la libéré face à une indemnité autour de 6M€, va découvrir une toute nouvelle réalité.

« J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome »