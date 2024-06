Mercato : De Zerbi dit "oui", l'OM hallucine totalement

Hugo Chirossel

Lassé de la lenteur des négociations et des hésitations de Sergio Conceiçao, l’OM a décidé de revoir ses plans de se lancer sur la piste de Roberto De Zerbi. Ce dernier a donné son accord pour devenir le prochain entraîneur de Marseille, avec qui il pourrait s’engager pour les trois prochaines saisons, ce qui a été une grosse surprise pour la direction olympienne.

Après Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, c’est maintenant Roberto De Zerbi qui est le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. Les deux parties auraient un accord de principe autour d’un contrat de trois ans et le club marseillais doit maintenant s’entendre avec Brighton afin de lever la clause du technicien italien, estimée à 6M€.

Mercato : Il snobe l’OM et sort enfin du silence https://t.co/xMi0zaMQ2K pic.twitter.com/t8LrJuCEfU — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

«J'ai l'impression que les dirigeants marseillais l'ont un peu tenté comme ça»

« Ce qui s'est passé cette semaine est assez stupéfiant, et au final assez excitant pour l'OM. Ils étaient réellement en train de négocier avec Sergio Conceiçao qui n'était pas loin de dire "oui". Sauf que les tergiversations ont commencé à agacer les dirigeants marseillais, même si quand t'es agacé et que t'es pas sûr d'avoir mieux, bah t'encaisses les tergiversations. Mais la tentative De Zerbi, j'ai l'impression que les dirigeants marseillais l'ont un peu tenté comme ça, parce que la vérité c'est qu'il n'avait pas de grosses propositions. À partir du moment où Ten Hag restait à Manchester United, en fait, il n'y avait plus grand-chose », a confié Daniel Riolo dans l’ After Foot sur RMC .

«Même les dirigeants n'y croyaient pas»