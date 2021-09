Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une précision sur son transfert !

Publié le 1 septembre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors qu’il a effectué son come-back à Manchester United, Cristiano Ronaldo a expliqué avoir discuté au préalable avec Ole Gunnar Solskjær au préalable.

Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United ! Après avoir quitté la Juventus à un an du terme de son contrat, l’international portugais était pourtant annoncé avec instance du côté de Manchester City. Mais contre toute attente, et au dernier moment, il a finalement décidé de retirer au sein des Red Devils , le seul et unique club au sein duquel il a évolué en Premier League. Et visiblement, Ole Gunnar Solskjær était bien au courant du retour de Cristiano Ronaldo, lui qui s’était contenté d’ouvrir la porte en conférence de presse à son come-back le jour de son arrivée.

« Nous avons discuté »