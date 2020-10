Foot - Mercato

Mercato : Choupo-Moting explique son départ au Bayern

Publié le 16 octobre 2020 à 11h05 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting a fait son retour en Allemagne du côté du Bayern. Après son doublé face à Düren, l'attaquant camerounais est revenu sur son choix de rejoindre le club bavarois.