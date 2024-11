Mercato : C’est la crise, un transfert surprise au PSG ?

Thomas Bourseau

Le mercato d’hiver approche à grands pas et le PSG pourrait en profiter pour se renforcer. Dans le secteur offensif, il semble que le feuilleton Rayan Cherki qui a animé le début de l’été du Paris Saint-Germain soit à nouveau d’actualité. L’OL se retrouve confronté à une crise financière sans précédent, mais ne forcera pas pour autant la main à son jeune talent formé au club. Explications.

Rayan Cherki (21 ans) est dans le circuit professionnel à l’OL depuis cinq ans désormais. L’éternelle promesse du football lyonnais a trouvé une certaine régularité depuis le coup d’envoi de la saison et ne quitte plus le onze de départ de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais. Et ce, après un été agité au cours duquel il semblait être paré à signer au PSG contre une indemnité de transfert de 15M€ avant de se rabattre sur le Borussia Dortmund. Aucune de ces deux opérations n’a vu le jour, mais la situation économique de l’OL rebattrait subitement les cartes.

L’OL ne vendra Cherki que si le club se retrouve financièrement dos au mur…

Vendredi dernier, la Direction nationale du contrôle de gestion ou DNCG a livré son verdict : une interdiction de recrutement ainsi qu’une relégation provisoire en Ligue 2 si la santé financière du club qui a dominé le football français au début des années 2000 ne s’améliorait pas dans les prochaines semaines. L’Équipe s’est montré clair sur la position de la direction et des hauts représentants de l’OL dont le patron John Textor concernant le dossier Cherki : Une vente ne sera mise en place pendant le mercato hivernal que si cela se trouve être l’ultime recours économique pour l’équipe rhodanienne.

...mais Rayan Cherki aura son destin entre ses mains !

Et encore, quand bien même le comité directeur de l’OL prenait la décision de mettre à contrecœur un terme à sa relation avec Rayan Cherki formé au club et natif de Lyon, les décideurs n’iraient pas à l’encontre de son avis. L’Équipe affirme dans son édition de ce mercredi que le milieu offensif créatif de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France Espoirs serait le seul et unique décisionnaire de son avenir à court terme pour le mercato hivernal.