Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ces terribles révélations sur le coup de sang de Cristiano Ronaldo

Publié le 20 octobre 2022 à 11h00

Amadou Diawara

Non utilisé par Erik ten Hag ce mercredi contre Tottenham, Cristiano Ronaldo est sorti de ses gonds et a quitté la pelouse d'Old Trafford avant le coup de sifflet final. Plutôt que de rejoindre le vestiaire des Red Devils, CR7 aurait même quitté directement le stade. Et son absence n'aurait pas vraiment suscité de réaction. Les joueurs de Manchester United étant trop occupés à fêter leur victoire face aux Spurs.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a tenté le tout pour le tout pour quitter Manchester United. Alors que les Red Devils ne jouent pas la Ligue des Champions cette saison, CR7 a essayé de changer de club pour continuer à briller dans cette compétition, sans succès.

Cristiano Ronaldo a quitté le terrain avant le coup de sifflet final

Contraint de rester à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit une première partie de saison particulièrement difficile. En effet, la star portugaise de 37 ans peine à enchainer les titularisations sous la houlette d'Erik ten Hag. Une situation qui le conforte dans son idée de quitter les Red Devils au plus vite, surtout que son calvaire devient invivable pour lui.

Cristiano Ronaldo a quitté le stade sans passer par les vestiaires

Alors que Manchester United accueillait Tottenham ce mercredi, Cristiano Ronaldo n'a pas joué la moindre minute. Et le choix d'Erik ten Hag a provoqué la colère de CR7 . Sous contrat jusqu'au 30 juin avec les Red Devils , Cristiano Ronaldo est sorti de ses gonds peu avant la fin de la rencontre. En effet, l'international portugais a décidé de quitter la pelouse d'Old Trafford avant le coup de sifflet final. Et il ne serait pas passé par la case vestiaire avant de rentrer chez lui.

L'absence de Cristiano Ronaldo n'a pas vraiment fait réagir