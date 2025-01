Mercato : Ce joueur du PSG va imiter Mbappé ?

Alexis Brunet

En manque de temps de jeu cette saison au PSG, Randal Kolo Muani réfléchirait de plus en plus à la possibilité de quitter le club de la capitale cet hiver. L’attaquant serait notamment dans le viseur de l’AS Monaco, qui se cherche un renfort dans ce secteur. Si l’ancien Nantais débarque à l’ASM, il imiterait alors un champion du monde, un certain Kylian Mbappé qui est passé par les deux clubs de Ligue 1.

Souvent, le mercato hivernal sert à relancer certains joueurs qui sont en difficulté dans leur club. Cela pourrait d’ailleurs être le cas pour Randal Kolo Muani dans les prochaines semaines. En effet, le Français ne joue presque pas au PSG, la faute à Luis Enrique qui ne lui fait pas confiance. L’ancien attaquant de Francfort ronge donc pour le moment son frein, mais il y a de grandes chances pour qu’il quitte Paris cet hiver. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’est notamment montré intéressé par le Parisien.

Monaco pense également à Kolo Muani

Mais Manchester United n’est pas le seul prétendant de Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG intéresse également l’AS Monaco, comme l’a révélé Adi Hütter, le coach monégasque dernièrement. « Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge. »

Kolo Muani va-t-il imiter Mbappé ?

Si Randal Kolo Muani venait à rejoindre Monaco cet hiver, il imiterait l’un de ses anciens coéquipiers. En effet, comme le champion du monde Kylian Mbappé, il aurait alors joué au PSG et à l’ASM. Par le passé, de nombreux autres attaquants ont également évolué dans les deux clubs de Ligue 1, comme George Weah, Jérémy Ménez ou bien Marco Simone, par exemple. Reste à voir si RKM en fera de même…