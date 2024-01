Mercato : Ça part dans tous les sens à l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM n’aurait pas encore clôt son mercato malgré ses quatre recrues hivernales. Après Quentin Merlin, le plan de l’Olympique de Marseille serait de recruter Saïd Benrahma. Et bien que le joueur de West Ham privilégierait l’OM, l’Arabie saoudite et un club de Premier League pourraient tout changer.

La fin du mercato hivernal approche ! En effet, le rideau va tomber sur le marché des transferts le 31 janvier prochain au soir. D’ici là, Pablo Longoria et ses subordonnés Stéphane Tessier ainsi que Mehdi Benatia pourraient boucler la venue d’un renfort offensif. Outre Giovanni Reyna, l’Olympique de Marseille en pincerait pour Saïd Benrahma.

Benrahma prêt à relever le défi marseillais ?

D’ailleurs, David Moyes a pris la parole ces derniers temps sur une offre de prêt soumise par l’OM pour son ailier Saïd Benrahma. Néanmoins, l’entraîneur de West Ham affirmait que ce serait un transfert sec ou rien pour Benrahma. Selon La Tribune OM , les Hammers pourraient prendre la décision de faire machine arrière et d’accepter à présent un prêt avec option d’achat pour Saïd Benrahma. D’ailleurs, le média n’a pas caché que l’Algérien et son entourage aimeraient s’engager en faveur de l’OM. Mais cette opération ne serait pas si simple à boucler pour l’Olympique de Marseille.

Brentford et l’Arabie saoudite sur les rangs pour Benrahma