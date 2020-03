Foot - Mercato

Mercato : Beric évoque sa vie à Chicago

Publié le 25 mars 2020 à 20h40 par T.M.

Depuis cet hiver, Robert Beric évolue à Chicago. Et pour l’ancien de l’ASSE, tout se passe bien.

Pas dans les plans de Claude Puel, Robert Beric a quitté l’ASSE cet hiver pour Chicago. Dans un entretien pour But, le Slovène a évoqué sa nouvelle vie et il semble être heureux : « C’est une nouvelle étape dans ma vie, dans ma carrière, sur un autre continent. Après l’Autriche et la France, les Etats-Unis. C’est un nouveau challenge. Il est excitant. Les Etats-Unis, ça m’a toujours attiré. Ça ressemble à l’Europe mais en plus grand, et en plus « speed » ! ».