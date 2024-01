Mercato : Benzema va encore faire mal au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur en Arabie Saoudite, Karim Benzema pourrait rapidement changer d’air, et l’idée d’un retour à l’OL fait son trou pour l’ancien buteur de l’équipe de France. Si cette option venait à se concrétiser, Benzema pourrait ainsi de nouveau croiser le fer avec le PSG, à qui il a fait tant de mal ces dernières années.

Karim Benzema et Al-Ittihad, c’est bientôt la fin ? Critiqué pour ses performances, l’ancien buteur emblématique du Real Madrid est même absent du groupe depuis la reprise et n’a pas été retenu par son entraîneur, Marcelo Gallardo, pour le stage à Dubaï. Un retour au sein de son club formateur, l’OL, est évoqué avec insistance pour Benzema, qui pourrait donc terminer là où tout a commencé alors qu’il est âgé de 36 ans.

Mercato - PSG : Coup de froid pour ce transfert https://t.co/eDQ2IZ0dwF pic.twitter.com/n6jkhZ3n1H — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Benzema à l’OL, c’est possible ?

Me Hugues Vigier, l’avocat de Karim Benzema, a évoqué avec enthousiasme cette possibilité sur BFM TV : « Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l’a pas annoncé pour l’instant ». De son côté, Pierre Sage a également ouvert la porte à un retour de Benzema à l’OL mercredi en conférence de presse : « Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club. Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit mais je n’en sais finalement pas plus. Pour tout dire, on entend certains bruits sur les réseaux sociaux mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose », a expliqué l’entraîneur de l’OL.

Des retrouvailles avec le PSG ?

En cas de retour de Ligue 1 avec l’OL, Karim Benzema affronterait donc de nouveau le PSG. Personne n’a bien évidemment oublié son triplé légendaire en 8e de finale retour de la Ligue des Champions en 2022, qui avait fait tant de mal aux Parisiens et avait provoqué leur élimination au terme d’un incroyable scénario. Affaire à suivre…