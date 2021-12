Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sera bientôt fixé pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 23 décembre 2021 à 22h30 par Th.B.

Alors que Xavi Hernandez cultiverait le désir de témoigner de l’arrivée de son ancien coéquipier en Espagne en la personne de Cesar Azpilicueta, l’avenir du défenseur de Chelsea pourrait rapidement prendre un gros tournant selon The Athletic. Explications.

Le FC Barcelone pourrait-il attirer un cadre du groupe entraîné par Thomas Tuchel à Chelsea ? Lors des dernières sorties des Blues , Cesar Azpilicueta a bénéficié d’un gros temps de jeu. Mais cela pourrait notamment être dû aux différentes absences pour blessures et pour contamination au Covid-19 selon le journaliste de The Athletic Simon Johnson. Si son temps de jeu venait une nouvelle fois à être diminué dans les prochaines semaines, cela serait susceptible d’avoir un gros impact sur sa décision finale. Car en effet, le contrat de l’international espagnol arrivera à expiration en juin prochain à Chelsea. Azpilicueta n’aurait pas encore selon le correspondant de Chelsea Simon Johnson, pesé le pour et le contre d’une prolongation et d’un départ lorsque le FC Barcelone cultiverait le désir de l’incorporer à l’effectif de Xavi Hernandez par le biais de son potentiel futur statut d’agent libre à la fin de la saison.

Plus qu’une question de temps pour la réponse définitive dans le dossier Azpilicueta ?