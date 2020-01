Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde règle le dossier Arturo Vidal !

Publié le 9 janvier 2020 à 6h30 par La rédaction

Durant ce mercato hivernal, le dossier Arturo Vidal fait énormément parler. Ernesto Valverde a tenu à être clair.

Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Et du côté du FC Barcelone, le dossier chaud du moment concerne Arturo Vidal. En effet, le Chilien veut jouer plus ce que pourrait lui offrir Antonio Conte à l’Inter Milan. Depuis plusieurs jours, il est ainsi question d’un possible transfert pour le milieu de terrain. Toutefois, Ernesto Valverde compte bien sur Vidal au Barça.

« Vidal est un joueur du Barça »