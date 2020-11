Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue déjà promise à Koeman ?

Publié le 19 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Vivement courtisé par Ronald Koeman cet été, Georginio Wijnaldum est finalement resté à Liverpool. En fin de contrat en juin, le Néerlandais pourrait toujours débarquer au FC Barcelone.

Tout comme Eric Garcia et son compatriote Memphis Depay, Georginio Wijnaldum est passé tout proche de rallier le FC Barcelone cet été. Le milieu de terrain était une des priorités cochées par son ancien sélectionneur Ronald Koeman pour renforcer son effectif en Catalogne. Faute de moyens en raison de la crise sanitaire les Blaugrana n’ont pu boucler l’opération, et le Néerlandais est resté à Liverpool. Malgré tout, son avenir demeure incertain avec la fin de contrat qui se profile en juin 2021, et de nombreuses écuries européennes seraient à l’affût.

Wijnaldum lié à Ronald Koeman ?