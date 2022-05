Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse condition est posée pour ce dossier à 30M€ !

Publié le 4 mai 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone refuserait de lever l’option d’achat d’Adama Traoré, fixée à 30M€, l’international espagnol pourrait demeurer au Barça la saison prochaine si un échange de joueurs avait lieu entre le club culé et les Wolves à l’intersaison.

Dans la foulée de son recrutement lors des derniers instants du mercato hivernal, Joan Laporta avait assuré qu’il ferait le maximum pour qu’Adama Traoré devienne définitivement un joueur du FC Barcelone à l’issue de son prêt convenu avec Wolverhampton qui prendra fin en juin prochain. Et alors qu’une option d’achat de 30M€ a été incluse dans l’opération, il ne faudrait pas s’attendre à ce que le président du FC Barcelone accepte de la lever selon SPORT . Pour des raisons financières, mais aussi sportives puisque l’entraîneur Xavi Hernandez s’appuie moins sur Traoré dernièrement, lui qui n’a disputé que 20 minutes lors des trois derniers matchs du Barça.

Un échange de joueurs ou rien pour Adama Traoré !