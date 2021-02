Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une destination inattendue pour Lionel Messi ?

Publié le 15 février 2021 à 23h10 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de Manchester City notamment bien qu’une prolongation de contrat au FC Barcelone ne soit pas écartée, Lionel Messi pourrait se laisser tenter par Cesc Fabregas pour une aventure en Major League Soccer.

Lionel Messi finira-t-il par prolonger au FC Barcelone ou prendra la décision d’aller voir ailleurs ? Avant les élections présidentielles qui se tiendront le 7 mars prochain, qui devraient être un premier élément de réponse concernant le futur choix de Messi, et même la fin de la saison, il est impossible à ce jour de savoir quelle sera la décision finale de Messi. Au cours d’un entretien accordé à la télévision espagnole en décembre dernier, le capitaine du FC Barcelone avait assuré ne pas avoir arrêté son choix concernant son avenir. Journaliste de SPORT , Guillem Balague a confirmé cette tendance en révélant cependant que le PSG et Manchester City seraient potentiellement les prochaines destinations de Messi en cas de départ du FC Barcelone. Mais d’autres options se présenteraient à lui et notamment en Major League Soccer.

Un projet avec Fabregas en Major League Soccer ?