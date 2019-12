Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant en difficulté pour Ivan Rakitic ?

Publié le 18 décembre 2019 à 18h30 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, l’avenir d’Ivan Rakitic au FC Barcelone semble toujours aussi incertain. Un dossier dans lequel le Milan AC serait d’ailleurs en difficulté. Explications.

Ces dernières semaines, Ivan Rakitic retrouve les premiers rôles avec le FC Barcelone. En effet, le Croate joue de plus en plus. Une situation bien différente du début de saison. En effet, le milieu de terrain du Barça prenait plus souvent place sur le banc de touche et Ernesto Valverde ne semblait plus avoir confiance en lui. La situation s’est donc inversée, mais son avenir n’en demeure pas moins incertain. En janvier, Rakitic pourrait se relancer loin du Barça. Direction le Milan AC ?

Plusieurs problèmes pour le Milan AC ?