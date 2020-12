Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Koeman tout proche du départ ?

Publié le 17 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au FC Barcelone et n'entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Junior Firpo devrait quitter la Catalogne lors du prochain mercato hivernal. Le défenseur posséderait plusieurs portes de sortie, et les dirigeants Blaugrana ne comptent pas s'opposer au départ de la doublure de Jordi Alba.

Un an et demi après son arrivée en provenance du Real Betis pour un montant de 18M€, Junior Firpo est d'ores et déjà sur le départ au FC Barcelone. Recruté en tant que successeur de Jordi Alba, le latéral gauche de 24 ans n'est jamais parvenu à convaincre, que ce soit sous les ordres d'Ernesto Valverde, Quique Setien ou Ronald Koeman. Etant contraint de vendre pour pouvoir recruter lors du prochain mercato hivernal, Junior Firpo ne sera ainsi pas retenu, alors que les dirigeants catalans auraient d'ores et déjà son successeur. Annoncé avec insistance du côté de l'Atalanta ou de l'Inter Milan cet été, les exigences du FC Barcelone se sont révélés trop hautes pour les prétendants de Junior Firpo. Désormais revu à la baisse, le défenseur culé aurait à nouveau plusieurs portes de sorties pour le prochain mercato hivernal.

Junior Firpo dans le viseur de Grenade et Naples !