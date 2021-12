Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ de Dembélé acté par le Barça ? La réponse

Publié le 24 décembre 2021 à 16h15 par La rédaction

La direction du Barça a-t-elle entériné le fait qu’elle ne parviendrait pas à prolonger Ousmane Dembélé, pour l’instant libre en fin de saison ? Analyse.

Plus les heures passent, plus il est confirmé que le FC Barcelone et Manchester City sont parvenus à un accord de principe pour le transfert de Ferran Torres. S’il reste à savoir comment le Barça sera en mesure d’officialiser le deal sans avoir au préalable bouclé certaines ventes, le fait est que son intention de recruter l’ailier droit des Citizens est désormais avérée.

Si Ferran Torres signe…

Compte tenu du profil du joueur et de son coût financier, une telle opération apporte une indication claire au sujet d’Ousmane Dembélé : elle confirme que la direction du Barça a entériné le fait qu’elle ne parviendrait pas à prolonger le Français, car Ferran Torres évolue précisément à son poste. Le FC Barcelone n’ayant pas les moyens d’avoir les deux joueurs sous contrat, le deal Torres implique que Dembélé quittera le Barça libre en juin.