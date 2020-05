Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait trouvé la solution pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone galère depuis plusieurs mois dans le dossier épineux du transfert de Lautaro Martinez, l’Inter Milan aurait enfin trouvé un potentiel terrain d’entente avec le FC Barcelone.

Il était temps. Après des mois de négociations difficiles avec l’Inter Milan, le FC Barcelone pourrait enfin sortir la tête de l’eau dans ce dossier. A la recherche du successeur parfait à Luis Suarez, le Barça s’est tourné vers l’Italie pour observer Lautaro Martinez, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan. Après des mois de négociations, l’Inter Milan semblait camper sur ses positions : c’est 111M€, ou rien. Pourtant, un accord de principe aurait été trouvé…

60M€ et deux joueurs