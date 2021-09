Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman lâche ses vérités !

Publié le 23 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Joan Laporta semblerait sur le point de licencier Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone ne facilitera pas la tâche à son président en quittant ses fonctions de son plein gré. Explications.

En raison des résultats du FC Barcelone face à Grenade et surtout face au Bayern Munich la semaine dernière en Ligue des champions, sans oublier les incessantes sorties médiatiques de Ronald Koeman dans la presse néerlandaise, Joan Laporta serait prêt à tourner la page avec l’entraîneur du FC Barcelone dont le contrat court jusqu’en juin prochain et de lui dénicher un successeur. Le nom de Roberto Martinez revient avec insistance bien que le sélectionneur de la Belgique ait fait savoir qu’il n’était pas au courant d’un intérêt du FC Barcelone. Quoi qu’il en soit, Il faudra que le président du FC Barcelone mette Koeman dehors puisque le principal intéressé ne compte pas plier bagage.

Koeman révèle qu’il ne partira que lorsque son discours ne passera plus