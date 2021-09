Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman reçoit un soutien de taille en interne !

Publié le 22 septembre 2021 à 21h30 par B.C.

Actuellement sur un siège éjectable, Ronald Koeman a reçu le soutien d'Eduard Romeu, vice-président du secteur économique du FC Barcelone.

Depuis l’humiliation face au Bayern Munich (3-0), Ronald Koeman est sur la sellette, d’autant que ses relations avec Joan Laporta se tendent au fil des jours. Les dernières déclarations du Néerlandais agaceraient en effet le président du Barça et le reste de la direction, actuellement à la recherche d’un successeur. En attendant, Ronald Koeman est toujours à la tête de l’équipe, même si son temps serait compté. Interrogé ce mercredi par Sport , Eduard Romeu a de son côté affiché son soutien à l’entraîneur en place.

« Nous devons apporter à Koeman tout notre soutien »