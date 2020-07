Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Chelsea… Le Barça tient son plan pour Ter Stegen

Publié le 26 juillet 2020 à 1h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG ou encore de Chelsea, Marc-André Ter Stegen ne disposerait pas de bon de sortie. Le FC Barcelone compterait bien prolonger son contrat et aurait déjà préparé la marche à suivre pour y parvenir.

À son poste, il y a peu de joueurs meilleurs que lui. Au FC Barcelone depuis 2014, Marc-André Ter Stegen s’est au fil du temps fait une place de choix au sein de l’effectif blaugrana et s’est même bâti une jolie réputation en Europe. L’international allemand est aujourd’hui considéré avec Alisson Becker comme le meilleur portier du monde. Cependant, son contrat avec le FC Barcelone se rapproche doucement de la fin. En effet, Ter Stegen est contractuellement lié au Barça jusqu’en juin 2022 et les discussions entre les deux parties semblent s’éterniser. De quoi permettre aux prétendants de Marc-André Ter Stegen de garder espoir. D’après Mundo Deportivo , le PSG et Chelsea seraient d’ailleurs sur les rangs afin d’accueillir l’Allemand. Mais pas de quoi bousculer le FC Barcelone.

Un salaire évolutif ?