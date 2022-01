Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé discute avec un cador de Premier League !

Publié le 9 janvier 2022 à 14h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone soit toujours déterminé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, ce dernier aurait déjà ouvert les discussions avec Arsenal, en quête du meilleur contrat possible pour la saison prochaine.

Le FC Barcelone va-t-il perdre Ousmane Dembélé à l’issue de la saison ? En raison de sa situation contractuelle, l’ailier du Barça serait en effet susceptible de plier bagage à la prochaine intersaison grâce à son potentiel statut d’agent libre. Plusieurs clubs seraient sur les rangs pour s’attacher gratuitement les services d’Ousmane Dembélé dont le PSG à en croire divers médias. Car en effet, le clan Dembélé ne chercherait pas à trouver un accord avec le FC Barcelone pour une prolongation de contrat selon The Transfer Window Podcast . De quoi permettre à Arsenal de tenter sa chance ?

Arsenal discute avec Dembélé !