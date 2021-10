Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'incroyable punchline de Koeman à Laporta !

Publié le 4 octobre 2021 à 17h00 par D.M.

Lors de sa dernière discussion avec Joan Laporta, Ronald Koeman aurait indiqué à son président qu'il ne pouvait pas faire de miracles, avec une équipe plus faible que celle de la saison dernière.

Joan Laporta et Ronald Koeman avaient des choses à se dire. Vendredi dernier, en conférence de presse, l’entraîneur du FC Barcelone avait regretté le manque de soutien de la part de ses dirigeants. Irrité par cette nouvelle sortie, le président catalan aurait décidé de téléphoner au Néerlandais avant de le rencontrer samedi matin. Au cours de cette discussion, les deux hommes ont mis les choses au clair et ont évoqué la suite de la saison. Durant celle-ci, Koeman aurait également évoqué le niveau de son équipe.

« Avec ces joueurs, vous ne pouvez rien exiger de moi »