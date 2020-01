Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses du départ de cette pépite !

Publié le 7 janvier 2020 à 1h30 par La rédaction

Retenu cet été par sa direction, Carles Alena est finalement parti en prêt au Real Betis cet hiver. Une décision qui aurait été prise unilatéralement par le joueur. Explications.

Ernesto Valverde, l'entraîneur de Barcelone était le premier surpris du départ de Carles Alena vers le Real Betis cet hiver. Le Barça avait pourtant réussi à retenir le jeune milieu (22 ans) cet été en lui promettant d'entrer petit à petit dans la rotation. Et si Carles Alena a très peu joué depuis, Ernesto Valverde commençait à lui témoigner sa confiance, en l'alignant par exemple d'entrée lors du choc de Ligue des Champions contre l'Inter (Victoire du Barça, 1-2). Mais Carles Alena, ne souhaitant plus patienter d'avantage, aurait décidé d'activer une clause bien spéciale présente dans son contrat.

Carles Alena disposait d'une clause lui permettant de partir en prêt selon sa volonté