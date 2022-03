Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énigmatique message de Dani Alves sur son avenir…

Publié le 4 mars 2022 à 20h00 par Th.B.

Bien que la presse ibérique ait fait part d’une potentielle prolongation de contrat, Dani Alves s’est moqué de l’information de Marca sur son compte Twitter.

Le FC Barcelone a enregistré le grand retour de Dani Alves en novembre dernier, soit deux mois après la résiliation de son contrat à Sao Paulo. Et depuis ses débuts en janvier, le latéral droit brésilien âgé de 38 ans a démontré qu’il avait encore beaucoup à offrir au Barça , en attestent son but et sa passe décisive face à l’Atletico de Madrid en février dernier (4-2). De quoi pousser le président Joan Laporta à lui offrir une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin prochain ? C’est du moins ce que Marca a avancé ces dernières heures.

« Quand ça dit MARCA mon cœur commence à avoir peur »

Cependant, d’après le clan Dani Alves, il n’y aurait rien à signaler de ce côté selon Mundo Deportivo. Et ce n’est pas le principal intéressé qui dira le contraire. D’ailleurs, Alves a utilisé son compte Twitter afin de lâcher le message suivant concernant l’information communiquée par Marca pour son avenir au FC Barcelone. « Quand ça dit MARCA mon cœur commence à avoir peur hahahahahahahaha ! C'est une blague les gars, il ne faut pas perdre l'habitude avec MARCA !!!! ». Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de Dani Alves à présent.