Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier rebondissement à prévoir dans le dossier Coutinho ?

Publié le 25 juin 2020 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2020 à 9h01

Comme prévu, le Bayern Munich ne conservera pas Philippe Coutinho à l'issue de la saison, et le milieu offensif brésilien s'apprête donc à retourner au FC Barcelone. Mais pas avant le mois d'août ?

Philippe Coutinho va bien faire son retour au Barça. Il y a quelques semaines, le Bayern Munich, club où Coutinho est prêté depuis l'été dernier, a annoncé qu’il ne lèverait pas l’option d’achat pour le Brésilien. Depuis, les questions autour de son avenir font grand bruit. En effet le Barça ne voudrait plus de Coutinho et lui chercherait une porte de sortie. Son nom a été évoqué en Premier League, mais pour l’heure aucun intérêt concret n'a été manifesté. Liverpool, Tottenham, Arsenal et Newcastle seraient intéressés mais aucun de ces clubs n’est pour le moment passé à l’action pour Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho conservé jusqu’en août par le Bayern ?