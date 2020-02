Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le prochain club de Griezmann pourrait être...

Publié le 17 février 2020 à 4h00 par T.M.

Face aux difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, certains évoquent déjà un possible départ. Et une destination prend du poids...

Buteur ce samedi avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann retrouve un peu le sourire. Cela n’empêche que sa première saison en Catalogne est très compliquée. Une situation qui le place au coeur de certaines rumeurs. Alors qu’en Espagne on a relancé l’idée d’un échange entre Neymar et Griezmann, du côté de l’Italie, on a un autre scénario.

Direction l’Inter Milan

Et si l’avenir d’Antoine Griezmann passait par l’Inter Milan. Alors que le FC Barcelone serait très intéressé par Lautaro Martinez, le club lombard aurait, lui, fait savoir son intérêt pour le Français. Ce dimanche, Tuttosport assure d’ailleurs que Griezmann serait la priorité d’Antonio Conte en cas de départ de Lautaro Martinez.