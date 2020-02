Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un international français impliqué dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 16 février 2020 à 16h30 par A.D.

Dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter l’été prochain. Pour combler le possible départ de son buteur argentin, les Nerazzurri pourraient se jeter sur Anthony Martial.

Anthony Martial pourrait prendre la succession de Lautaro Martinez. Etincelant sous les couleurs de l’Inter, le buteur argentin aurait séduit la direction du FC Barcelone. Alors que Luis Suarez vient de souffler sa 33ème bougie, le club blaugrana examinerait l’idée de le remplacer par Lautaro Martinez. De son côté, l’Inter ne fermerait pas la porte à un départ de son numéro 10. Et si ce dernier venait à faire ses valises cet été, Antonio Conte pourrait se jeter sur un international français.

Anthony Martial l’héritier de Lautaro Martinez ?