Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le futur attaquant du Barça pourrait être…

Publié le 25 mars 2021 à 5h30 par T.M.

N’ayant pas réussi à remplacer Luis Suarez l’été dernier, le FC Barcelone est toujours à la recherche d’un buteur. Et en Catalogne, un dossier prendrait de l’ampleur.

Malgré la situation financière compliquée au FC Barcelone, Joan Laporta voit les choses en grand pour ce mercato estival. En Catalogne, les chantiers sont d’ailleurs nombreux, comme celui de l’attaquant notamment. L’été dernier, le Barça a poussé Luis Suarez vers la sortie, mais n’avait pas réussi à le remplacer. Un problème qui pourrait être résolu cet été, mais la question est de savoir qui sera le buteur qui posera ses valises en Catalogne. Alors que Laporta rêve d’Erling Braut Haaland, Ronald Koeman pense lui à Memphis Depay, tandis que l’option Sergio Agüero revient également souvent du côté du Camp Nou.

Le gros coup Isak ?