Mercato - Barcelone : Le feuilleton Umtiti prend un gros tournant !

Publié le 5 mai 2022 à 1h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone ait prolongé le contrat de Samuel Umtiti jusqu’en juin 2026, un transfert du champion du monde à l’intersaison serait presque certain…

L’avenir de Samuel Umtiti pourrait ne pas s’écrire du côté du FC Barcelone. Et ce, malgré sa récente prolongation de contrat qui a permis au Barça d’alléger sa masse salariale. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026, Samuel Umtiti serait susceptible d’être vendu à l’issue de la saison par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta. Et ce n’est pas les options qui manquent. À en croire les informations de SPORT, Umtiti serait emballé par l’idée de retrouver son club formateur de l’OL, qu’il a quitté pour le FC Barcelone à l’été 2016. Montpellier, l’OGC Nice et le Stade Rennais seraient sur les rangs.

Le départ d’Umtiti serait quasiment une certitude !