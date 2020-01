Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait rendre service au PSG pour Aubameyang !

Publié le 26 janvier 2020 à 16h30 par T.M.

Dernièrement, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang a été évoqué pour remplacer Edinson Cavani au PSG. Et Leonardo pourrait notamment voir sa mission être facilitée par le FC Barcelone. Explications.

En cette fin de mercato hivernal, le PSG et le FC Barcelone ont un besoin similaire : trouver un attaquant. Alors que les Blaugrana cherchent celui qui viendra pallier l’absence de Luis Suarez, Leonardo préparerait lui le départ d’Edinson Cavani. Ainsi, Le 10 Sport vous expliquait il y a quelques jours que Pierre-Emerick Aubameyang apparaissait comme la priorité du Barça. Un nom qu’aurait également coché le PSG. En effet, selon Footmercato , le club de la capitale aurait entamé des premiers contacts pour le buteur d’Arsenal. Et pour Aubameyang, le PSG aurait désormais plus de chances de rafler la mise.

Le Barça se retire !