Mercato - Barcelone : Laporta va devoir attendre pour boucler cet énorme coup à 0€ !

Publié le 22 mai 2021 à 10h30 par B.C.

Proposé au FC Barcelone par Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma espérerait toujours rester à l’AC Milan, à une condition…

Avec la crise du Covid-19, les joueurs libres sont particulièrement appréciés par les clubs, et pas des moindres. Lionel Messi, Sergio Ramos, Memphis Depay ou encore Sergio Agüero pourront rejoindre le club de leur choix dès la fin de la saison, et il en est de même pour Gianluigi Donnarumma. L’international italien négocie depuis de longs mois une prolongation avec l’AC Milan, mais aucun accord n’est à signaler à un mois de la fin de son bail. D’après le quotidien AS , Mino Raiola s’activerait pour trouver un point de chute au gardien de 22 ans et aurait notamment approché le FC Barcelone, qui n’a pas souhaité commenter cette information. Désireux de renflouer ses caisses, Joan Laporta n’écarterait pas la possibilité de vendre Marc-André ter Stegen après avoir mis la main sur Gianluigi Donnarumma. Cependant, la priorité du portier est tout autre.

Donnarumma veut rester