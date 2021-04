Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse va bientôt tomber pour Lionel Messi !

Publié le 17 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Le flou est encore entier concernant l’avenir de Lionel Messi. Néanmoins, on pourrait bel et bien y voir plus clair très prochainement…

Depuis l’été dernier et les envies de départ de Lionel Messi, l’avenir de l’Argentin au FC Barcelone est plus incertain que jamais. En effe, en fin de contrat, le sextuple Ballon d’Or peut s’en aller librement à l’issue de la saison s’il le veut. Un scénario que Joan Laporta souhaite empêcher à tout prix, s’activant ainsi pour prolonger Messi. Mais désormais, c’est le choix de La Pulga que tout le monde attend. Que va faire le joueur de Ronald Koeman ? La réponse serait imminente à en croire Mauricio Pochettino et Andoni Zubizarreta.

« On saura bientôt ce qui se passe avec Messi »