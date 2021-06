Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination de Buffon déjà connue ?

Publié le 13 juin 2021 à 13h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2021, Gianluigi Buffon va quitter la Juventus. Malgré l'intérêt du FC Barcelone, le portier italien de 43 ans devrait faire son retour à Parme cet été.

De retour à la Juventus après sa pige d'une saison au PSG, Gianluigi Buffon va une nouvelle fois quitter les Bianconeri . Libre de tout contrat le 30 juin, le gardien de 43 ans va quitter la Juve cet été et rejoindre un nouveau club. Conscient de la situation de Gianluigi Buffon, le FC Barcelone aurait souhaité profiter de cette occasion en or de récupérer le vétéran italien librement et gratuitement cet été. Toutefois, Gianluigi Buffon devrait snober le Barça pour faire son retour à Parme.

Gianluigi Buffon prêt à recaler tout le monde pour Parme ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Gianluigi Buffon serait proche de retrouver Parme. Alors que des discussions seraient en cours avec le club italien, le portier de la Juventus aurait reçu plus de cinq offres, dont une de Besiktas. Et malgré ces sollicitations, Gianluigi Buffon serait déterminé à intégrer le projet de Parme selon le journaliste du Guardian et de Sky Sport . Autant de précisions confirmées par Nicolo Schira. D'après ce dernier, les dirigeants parmesans feraient le pressing pour convaincre Gianluigi Buffon de les retrouver. D'ailleurs, ils auraient déjà préparé un contrat de deux saisons au portier de 43 ans.

