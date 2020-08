Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Pochettino... L’étau se resserre !

Publié le 16 août 2020 à 19h30 par A.C.

L’identité du possible successeur de Quique Sétien sur le banc du FC Barcelone se précise au fil des heures.

En Catalogne on n’a aucun doute : Quique Sétien ne sera plus l’entraineur du FC Barcelone. Ce n’est qu’une question de temps. Très critiqué depuis son arrivée cet hiver, l’Espagnol n’a jamais semblé pouvoir maintenir ses promesses, c’est à dire de renouer avec un jeu de possession léché et porté vers l’offensive. L’élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), n’est donc pas surprenant et l’est encore moins le fait que son départ ait été rapidement évoqué. Mais qui peut le remplacer ? Plusieurs pistes sont sorties ces derniers jours, de Massimiliano Allegri à Thierry Henry, qui est actuellement à l’Impact Montréal.

Pochettino, le choix de Messi

En Italie et en Angleterre, on est persuadés que le prochain entraineur du FC Barcelone, sera Mauricio Pochettino. Le journaliste Nicolo Schira annonce en effet que l’ancien de Tottenham discuterait avec le Barça, pour assurer la succession de Quique Sétien. Sans contrat depuis son départ du club londonien l’automne dernier, Pochettino serait un bon choix pour Lionel Messi, qui militerait pour sa venue à en croire RAC1 . Cette piste comporte pourtant quelques points noirs. Premier et non des moindres, son passage chez le rival de l’Espanyol Barcelone, mais surtout ses sorties très controversées à l’encontre du Barça, à cette époque.

Koeman, le nouveau favori