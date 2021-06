Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle recrue de taille bouclée par Laporta ?

Publié le 3 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay devrait effectivement s’engager très prochainement avec le club catalan. Joan Laporta serait en tout cas très confiant sur le dossier.

Memphis Depay arrive en fin de contrat avec l’OL cet été, et ne devrait pas prolonger son aventure lyonnaise. L’attaquant néerlandais attire donc énormément de clubs, qui pourraient acquérir un joueur de haut niveau gratuitement lors du mercato estival. Alors que la Juventus se serait placée dans la course pour obtenir Memphis Depay, c’est le bien le FC Barcelone qui semble le plus avancé dans les discussions avec le Néerlandais. Le joueur de l’OL pourrait d’ailleurs rejoindre à Barcelone son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, Ronald Koeman. Un argument de choix donc pour la direction barcelonaise et Joan Laporta qui aux dernières nouvelles, seraient plutôt confiants sur le dossier Depay.

Barcelone est confiant pour Depay

En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, la direction du FC Barcelone serait confiante à l’idée de signer Memphis Depay cet été. Les discussions auraient bien avancé avec l’entourage du Néerlandais, et Joan Laporta aurait déjà mis sur la table une offre de 2 à 3 ans de contrat. Après Eric Garcia et Sergio Agüero, ce serait donc un nouveau renfort de taille qui rejoindrait le FC Barcelone pour la saison prochaine.