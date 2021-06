Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lance son opération grand ménage !

Publié le 3 juin 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il a enregistré les arrivées de Sergio Agüero, d'Eric Garcia et d'Emerson Royal, Joan Laporta se préparerait déjà à faire un grand ménage dans son effectif. En effet, le président du FC Barcelone compterait se séparer de Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Junior Firpo, Clément Lenglet et de Trincao.

Arrivé il y a peu au FC Barcelone, Joan Laporta a déjà frappé très fort pour le recrutement. En effet, le nouveau président du Barça a officialisé dernièrement les arrivées libres et gratuites de Sergio Agüero et d'Eric Garcia. De surcroit, Joan Laporta s'est offert les services d'Emerson Royal en payant un chèque à hauteur de 9M€ au Betis, qui détenait 50% des droits du joueur. Et alors que Georginio Wijnaldum et Memphis Depay pourraient signer la semaine prochaine pour 0€, Joan Laporta aurait déjà planifié son opération dégraissage.

Six joueurs sur la sellette au FC Barcelone ?

D'après les indiscrétions de Francesc Aguilar, lâchées sur son compte Twitter , Joan Laporta aurait prévu de se débarrasser d'un grand nombre de joueurs, maintenant qu'il a réussi à boucler plusieurs recrues déjà. Selon le journaliste de Mundo Deportivo , le président du Barça prévoirait de se séparer de Martin Braithwaite, de Samuel Umtiti, de Sergi Roberto, de Junior Firpo et de Trincao. En ce qui concerne la pépite 21 ans, Joan Laporta privilégierait un départ en prêt. Par ailleurs, le nouveau patron du FC Barcelone penserait également à laisser filer Clément Lenglet, mais seulement en cas de bonne offre. Reste à savoir s'il trouvera preneur pour tous ses indésirables cet été.