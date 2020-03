Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Inter-Griezmann, pourquoi c’est impossible…

Publié le 5 mars 2020 à 3h20 par La rédaction

En Italie, on révèle que l’Inter Milan poursuit l’objectif de faire venir Griezmann dans le cadre du deal avec le Barça pour Lautaro Martinez. Objectif a priori impossible. Explication.

Dans les médias italiens, on continue d’affirmer que l’Inter Milan poursuit l’objectif d’obtenir le renfort de Griezmann dans le cadre d’une offensive du FC Barcelone pour Lautaro Martinez, ce qui est tout à fait en accord avec la stratégie du Barça.

Le salaire de Griezmann hors de portée

Pour autant, il n’y a quasiment aucune chance pour que l’opération se finalise. Et ce pour une raison assez simple : l’Inter Milan n’est pas en mesure d’approcher le salaire d’Antoine Griezmann à Barcelone. Alors que le club nerazurri peine à dépasser des émoluments à 8-9 millions d’euros net par an, il n’a pas les moyens d’atteindre le salaire de l’attaquant français, entre 17 et 20 millions d’euros net annuels. Le dossier n’a donc que très peu de chances d’avancer.