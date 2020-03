Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho et Dembélé seront décisifs pour Neymar !

Publié le 5 mars 2020 à 0h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone devrait revenir à la charge pour Neymar, cette opération serait soumise à certaines conditions.

Après Antoine Griezmann et Frenkie De Jong l’été dernier, le FC Barcelone envisage de frapper encore très fort lors du prochain mercato estival. Et cela passerait ainsi par l’arrivée de Lautaro Martinez, pour succéder à Luis Suarez, ainsi que celle de Neymar. Après l’échec de l’été, les Blaugrana envisagerait de revenir à la charge pour le joueur du PSG. Toutefois, pour faire revenir Neymar, le Barça va devoir faire de la place sur le plan sportif et financier.

Comment récupérer Neymar ?

Faire revenir Neymar ne sera pas si simple pour le FC Barcelone. Ce mercredi, Goal explique d’ailleurs que Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé seront décisifs pour tenter de revoir le joueur du PSG au Camp Nou. Pourquoi ? Si le Barça réussissait à se séparer du Français et du Brésilien, cela permettrait de faire de la place sur le terrain, tout en récupérant une belle somme d’argent à réinvestir dans l’opération Neymar. Les Catalans savent désormais quoi faire.