Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola scelle ce dossier à 0€ de Laporta !

Publié le 25 avril 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Eric Garcia est plus que jamais destiné à rejoindre le FC Barcelone cet été. Après le sacre de Manchester City en League Cup, Pep Guardiola a avoué qu'il voyait son défenseur central partir en Catalogue à l'issue de la saison.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le FC Barcelone aurait tenté de s'offrir les services d'Eric Garcia. Mais faute de moyens suffisants, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, le club blaugrana n'est pas parvenu à arracher le défenseur espagnol à Manchester City. Alors qu'Eric Garcia sera en fin de contrat le 30 juin, Joan Laporta serait déterminé à boucler ce dossier à 0€ à l'issue de la saison. Et à en croire Pep Guardiola, le nouveau président du Barça devrait obtenir gain de cause. Comme l'a expliqué le coach des Citizens après le sacre de Manchester City en League Cup ce dimanche, il pense qu'Eric Garcia portera le maillot blaugrana la saison prochaine.

«Je pense qu'il va signer au Barça»