Mercato - Barcelone : Le Barça tout proche de boucler un dossier colossal ?

Publié le 25 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone dans le but de renforcer le secteur offensif de Quique Setién, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan dans les prochaines semaines. Et à en croire le président de son ancien club, son transfert serait proche d'être finalisé.

Sur les tablettes du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan cet été. Les Nerazzurri chercheraient déjà son remplaçant et se seraient positionnés sur Matheus Cunha. Le départ de l’international argentin est-il d’ores et déjà acté ? Pour le président de l’ancien club de Lautaro Martinez, régulièrement en contact avec le joueur de l’Inter Milan, son départ ne serait plus qu’une question de temps...

« Mon sentiment est que ce transfert est pratiquement fait ! »