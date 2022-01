Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé se fait détruire en Espagne !

Publié le 22 janvier 2022 à 10h30 par A.C.

Ancienne gloire du FC Barcelone, Hristo Stoitchkov s’est montré très sec à l’encontre d’Ousmane Dembélé.

On ne parle plus que de ça, en Catalogne. Annoncé comme l’un des piliers du projet de Xavi pour les années à venir, Ousmane Dembélé s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Une prolongation semble plus compromise que jamais et le FC Barcelone met une énorme pression sur le joueur et son entourage, avec notamment la sortie cinglante de Xavi en conférence de presse. « Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair » a expliqué le coach du Barça. « La solution est qu'il prolonge son contrat ou qu'il cherche une porte de sortie ». Ainsi, les dirigeants barcelonais semblent pousser pour un départ de Dembélé, qui ne semble pas vraiment pressé de son côté...

« Si tu ne veux pas être à Barcelone, au moins ne salis pas l'écusson »