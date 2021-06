Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Bernardo Silva… La réponse tombe déjà !

Publié le 16 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, d’autres joueurs de Manchester City sont annoncés au FC Barcelone. Toutefois, cela pourrait bien être compliqué. Explications.

Du côté du FC Barcelone, le mercato a débuté fort avec les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia, arrivés au terme de leur contrat avec Manchester City. Ronald Koeman tient donc ses premiers renforts et Joan Laporta pourrait lui en offrir d’autres. D’ailleurs, eux aussi pourraient venir de Manchester City. En effet, de nombreuses rumeurs rapportent de possibles grosses opérations entre les Blaugrana et les Citizens. Tandis qu’Ousmane Dembélé et Sergi Roberto sont annoncés vers l’Etihad Stadium, Aymeric Laporta, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva ou encore Joao Cancelo ont été annoncés dans le viseur du Barça.

« Un échange de joueurs Barça-City est irréalisable »