Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Tuchel serait prêt à recaler Xavi !

Publié le 8 janvier 2022 à 1h00 par P.L.

Désireux de se renforcer, le FC Barcelone serait à l'affût de la moindre bonne affaire et serait donc attentif à la situation d'Andreas Christensen. Cependant, le club catalan ne serait pas du tout la priorité du Danois pour le moment.

Traversant une période difficile ces derniers temps, le FC Barcelone cherche à recruter sur le marché des transferts afin de se construire une nouvelle équipe qui puisse renouer avec le succès sur l’échelle européenne. Dans cette optique, Joan Laporta se montre plutôt actif. Cet hiver, le président catalan a déjà officialisé les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres. Cependant, il serait toujours à l’affût de la moindre bonne affaire et surveillerait donc avec attention plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain. Parmi les noms présents sur sa liste, on pourrait y retrouver celui d’Andreas Christensen. Mais l’affaire semble plutôt mal embarquée pour Joan Laporta.

Le Barça n’est clairement pas la priorité de Christensen pour son avenir