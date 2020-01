Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour le successeur de Valverde ?

Publié le 13 janvier 2020 à 22h00 par A.C.

Alors que la presse espagnole annonce seulement un possible intérim pour Quique Setien, le FC Barcelone voudrait lui proposer un contrat sur le long terme.

La défaite face à l'Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d'Espagne (2-3), a scellé l'avenir d'Ernesto Valverde. Son départ semble désormais inéluctable et il ne manque plus que l'officialisation du FC Barcelone. Son successeur est déjà trouvé, puisque après Mauricio Pochettino, c'est Quique Sétien qui est annoncé comme le grand favori pour succéder à Valverde.

Un contrat de deux ans et demi pour Quique Setien ?