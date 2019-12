Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste de Valverde qui ouvre la porte à une autre destination !

Publié le 22 décembre 2019 à 0h00 par A.D.

Dani Olmo serait dans le collimateur du FC Barcelone et de plusieurs autres cadors européens. Grand fan de la Serie A, l’ailier du Dinamo Zagreb a ouvert la porte à un départ dans une écurie italienne.

Dani Olmo pourrait se laisser tenter par un départ vers l’Italie. ÉtincelantDinamo Zagreb, l’ailier de 21 ans figurerait sur les tablettes du FC Barcelone. Toutefois, le club catalan ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus, Manchester City ou encore le Milan AC seraient également sur les rangs. Comme il l’a lui-même confié, Dani Olmo est favorable à un départ chez les Bianconeri ou les Rossoneri .

«Je voudrais jouer dans un club qui croit en mes capacités»